23 апреля 2021, 16:40
Школы изменят график из-за объявления майских каникул
Владимир Путин объявил выходными 1-10 мая
Школы России внесут изменения в график учебы из-за объявления майских каникул Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Подробности этих изменений пока не известны.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. С таким предложением обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Кремле заверили, что планов по введению локдауна в длинные праздничные дни у властей нет. Фото чувашинформ.рф