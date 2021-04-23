Школы изменят график из-за объявления майских каникул

Школы России внесут изменения в график учебы из-за объявления майских каникул Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Подробности этих изменений пока не известны.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. С таким предложением обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Кремле заверили, что планов по введению локдауна в длинные праздничные дни у властей нет. Фото чувашинформ.рф