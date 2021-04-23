Сайт РЖД «упал» после объявления Путиным майских каникул

Несколько сайтов испытали проблемы после объявления Владимиром Путиным дней с 1 по 10 мая выходными. Об этом сообщает «Лента.ру».

Так, в частности, «упал» сайт РЖД. Страницы сервиса открываются с большой задержкой и отображаются некорректно. Также сбой произошел в работе сайта Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. С таким предложением обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Кремле заверили, что планов по введению локдауна в длинные праздничные дни у властей нет. Фото twimg.com