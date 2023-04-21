В результате взрывов в Белгороде пострадали три человека

Накануне вечером в Белгороде произошло два взрыва — на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, сообщило РИА Новости. В Минобороны заявили, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета истребителем Су-34.

Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сегодня сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", — уточнил глава региона.

Сейчас проводится строительная экспертиза несущих конструкций поврежденного дома и готовится проектно-сметная документация для того, чтобы начать восстановительные работы. // Фото: freepik.com.