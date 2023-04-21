Петрозаводчанин выпил с малознакомым и лишился телефона

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску раскрыли кражу с причинением значительного материального ущерба потерпевшему. Заявление о краже поступило в полицию, ущерб превысил 55 500 рублей.

Под подозрением оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний петрозаводчанин. Полицейскими установлено, что подозреваемый похитил телефон, внешний аккумулятор из куртки у малознакомого жителя карельской столицы, вместе с которым он распивал спиртное.

Мужчина признал вину, пояснил, что дорогостоящий телефон сбыл за тысячу рублей на улице, остальное имущество выдал добровольно.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. // Фото: freepik.com.