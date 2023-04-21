Петрозаводчан возмущает внешний вид контейнерных площадок

Все, что связано с организацией сбора мусора, его вывозом, то, как обустроены контейнерные площадки, продолжет волновать и возмущать жителей Петрозаводска. Во многих районах города сложилась парадоксальная ситуация: контейнерные площадки есть, но сами контейнеры на этоих площадках не стоят.

Фото контейнерной площадки у станции Голиковка, наверху улицы Мерецкова, опубликованы в группе "Подслуано в ПТЗ". "Куча мусора вокруг площадки, контейнеры на улице зачем-то", сетуют гоожане. Действительно, зачем было ставить во дворах крытые площадки, если потом их не использовать по назначению?



Также петрозаводчан беспокоят мусор и прошлогодние листья на улицах и в парках города.

"Стесняюсь спросить, долго ещё это будет продолжаться? Кто-нибудь вообще видит в Петрозаводске дворников? Даже на главных улицах грязь, листва и ветки... Перед туристами стыдно!"

пишет подписчик паблика.

Жители Петрозаводска отвечают, что стыдно должно быть не перед туристами, а перед самими собой. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ".