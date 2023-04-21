Жители Карелии берут больничный реже других россиян

Болезнь, поход к врачу, форс-мажор, недомогание, отсутствие настроения и мотивации, важные дела становятся причинами для пропуска работы. Какие отговорки пускают в ход сотрудники, чтобы не идти на работу, выяснили специалисты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Оказалось, что 39% опрошенных в Карелии пропускают работу по официальной причине: отпуск или больничный. Причем в республике на больничный выходят реже других россиян: 39% против 45% в среднем по стране. Треть опрошенных в Карелии может взять отгул из-за похода к врачу (35%) и по личным причинам (38%). Еще 31% респондентов могут прогулять работу из-за различных форс-мажоров (поломка транспортного средства или погода).

Почти половина работодателей Северо-Запада (49%) к пропускам работы относится нейтрально, если они не слишком частые. У каждого четвертого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.

Чаще других работу пропускают юристы и работники сферы PR, рекламы и маркетинга – сотрудники отпрашиваются раз в месяц или чаще. Раз в 1-3 месяца работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости, сотрудники розничной торговли и логисты никогда не прогуливают. // фото freepik.com