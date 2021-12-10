В Рабочеостровске зимой строят новый водопровод

Новую водопроводную ветку строят в поселке Рабочеостровск в Кемском районе, сообщает официальный паблик правительства Карелии.

Первый участок длиной в один километр обещают достроить к 15 декабря. Всего же планируется построить семь таких участков. Километровый водопровод проляжет от улицы Вокзальной до улицы Комсомольской, 2-а.

В часть поселка сейчас воду возят водовозки. Новая ветка позволит брать воду из колонок рядом с домами, сообщили в правительстве.



Ранее в Кемском районе произошла масштабная коммунальная авария. Проблемы с водой возникли не только у жителей Кеми, но и в Рабочеостровске. Району дополнительно выделили три миллиона рублей на устранение аварии. Как сообщали в правитеьстве, 9 декабря вода стала возвращаться в дома жителей Кеми. (фото vk.com)