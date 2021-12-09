На верхние этажи жилых домов в Кеми вернулась вода

В ходе ремонтных работ, которые проводят на центральном водопроводе в Кеми, удалось повысить давление сети до 2,6 кгс/см2. Этого хватает, чтобы вода вернулась на пятые этажи в домах, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Администрация Кемского района уверяет, что 9 декабря в ЕДДС не поступали жалобы на отсутствие воды в квартирах. Но водовозная машина в Кеми продолжает работать.

Теперь предстоит отремонтировать еще одну точку магистрального водопровода, это позволит еще повысить давление и увеличить напор воды.

Напомним, жители города из-за коммунальной аварии почти половину месяца страдают без воды. Восстановить водоснабжение власти района своевременно не смогли, в дело вмешалась прокуратура.

В район отправился министр ЖКХ и строительства Виктор Россыпнов. Власти республики выделили дополнительно три миллиона рублей для ликвидации аварии. Ранее на ремонт сетей в Кеми и Рабочеостровске было выделено 16 миллионов рублей. // Фото: vhope/Pixabay.com