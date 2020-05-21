В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 13

Завтра, 22 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью 0+2, днем +7+9.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -3+2, днем +8+13, местами у водоемов +3+6.

В Костомукше до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +11, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.