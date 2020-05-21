21 мая 2020, 09:35
Петрозаводчанин атмосферно снял майский снегопад в Карелии
Илья Тимин опубликовал кадры очередного сюрприза карельской погоды
Жителям Карелии не привыкать к погодным неожиданностям. Еще пару недель назад мы страдали от жары в квартирах, не понимая, почему не отключают отопление, а сегодня едва ли не время расчехлять лыжи.
20 мая Петрозаводск и некоторые районы Карелии накрыло снегом. Фотограф Илья Тимин запечатлел сюрприз природы.
Кстати говоря, в ближайшее время тепло в Карелию не вернется. До конца этой недели будет прохладно, правда снега больше не обещают.