Петрозаводчанин атмосферно снял майский снегопад в Карелии

Жителям Карелии не привыкать к погодным неожиданностям. Еще пару недель назад мы страдали от жары в квартирах, не понимая, почему не отключают отопление, а сегодня едва ли не время расчехлять лыжи.

20 мая Петрозаводск и некоторые районы Карелии накрыло снегом. Фотограф Илья Тимин запечатлел сюрприз природы.

Кстати говоря, в ближайшее время тепло в Карелию не вернется. До конца этой недели будет прохладно, правда снега больше не обещают.