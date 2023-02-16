В пятницу в большинстве районов Карелии пройдут снегопады

Завтра, 17 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -5, -10°С, на востоке местами до -15°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-6, пасмурно, снег.

В Сегеже -7-9, пасмурно, снег.

В Сортавале -1-3, пасмурно, сильный снег.

Ожидается слабая магнитная буря. // Фото: unsplash.com