16 февраля 2023, 07:36
Суровую погоду обещают жителям Карелии на февральские праздники
Холод возвращается в регион. По ночам начнет подмораживать до -22 градусов
На погодном фронте в Карелии наметились перемены. Уже в ближайшие выходные территория республики окажется под влиянием холодной части североатлантического вихря.
Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают, в большинстве районов Карелии будет снежно, усилится ветер, заметут метели, а температура воздуха понизится до -5,-10. В начале следующей недели ожидается до -10, -15, при прояснениях по ночам мороз может достигнуть -20, -22 градусов.
В середине следующей недели ожидается небольшой температурный перебой и увеличение интенсивности осадков. Что касается приближающихся праздников, то по предварительным прогнозам синоптиков, дни 23-26 февраля обещают быть по-мужски суровыми. // фото freepik.com