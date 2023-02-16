Суровую погоду обещают жителям Карелии на февральские праздники

На погодном фронте в Карелии наметились перемены. Уже в ближайшие выходные территория республики окажется под влиянием холодной части североатлантического вихря.

Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают, в большинстве районов Карелии будет снежно, усилится ветер, заметут метели, а температура воздуха понизится до -5,-10. В начале следующей недели ожидается до -10, -15, при прояснениях по ночам мороз может достигнуть -20, -22 градусов.

В середине следующей недели ожидается небольшой температурный перебой и увеличение интенсивности осадков. Что касается приближающихся праздников, то по предварительным прогнозам синоптиков, дни 23-26 февраля обещают быть по-мужски суровыми. // фото freepik.com