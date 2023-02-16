Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 16 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С, на юго-востоке до -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -2-7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале 0-3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com