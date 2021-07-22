В Пудожской ЦРБ появился современный аппарат УЗИ

Новый, современный аппарат УЗИ купили для Пудожской ЦРБ за федеральные средства. Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, старое устройство приобретали еще в 2016 году, оно уже устарело морально.

Оборудование для Пудожской ЦРБ стоит больше 3,5 миллиона рублей, оно относится к высокому классу медицинских приборов. Аппарат оснащен несколькими датчиками. На нем можно проводить диагностику взрослых и детей.

Прибор способен исследовать брюшную полость и малый таз, сердце, плевральные полости, молочные железы, щитовидную железу и сосуды. Аппарат работает в режимах триплексного и дуплекнго сканирования.

Новый УЗИ планируют в том числе использовать для углубленной диспансеризации людей, которые перенесли коронавирус. У них проверят вены нижних конечностей и сердце. // Фото: medberi.ru