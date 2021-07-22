Коронавирусом в Карелии заразились еще 187 человек

Коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки нашли еще у 187 жителей Карелии. Как сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков в своем аккаунте в соцсети, только двое из заразившихся – вакцинированные.

При этом из всех выявленных носителей коронавируса заболел 181 человек. В свою очередь, 10 больных находятся в тяжелом состоянии, 39 – в среднетяжелом. За прошедшие сутки умерло двое.

Лечение в стационарах проходят 735 пациентов. Двое из них подключены к аппарату ИВЛ, всего в крайне тяжелом состоянии восемь человек.

Общее число зараженных COVID-19 в республике достигло 54 459 человек. В период пандемии скончались от коронавируса 649 больных. // Фото: vivu.ru