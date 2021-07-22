Из Лодейного Поля в Сортавалу и обратно запустят «Орланы»

О планах развивать железнодорожное пассажирское сообщение в Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков. Он на своей странице в соцсети Вконтакте анонсировал новый длинный маршрут «Орланов».

Руководитель региона уточнил, что у влестей есть совместные планы с РЖД. Так, в следующем году должны запустить комфортабельный «Орлан» по маршруту из Лодейного Поля до Сортавалы.

Удобные рельсовые автобусы уже стали очень популярны у жителей республики. С 5 июня действуют маршруты из Лодейного Поля до Питкяранта и из Питкяранты до Сортавалы.

«Орланы» ходят каждый день и за месяц перевезли больше двух тысяч пассажиров, собщили в Минтрансе Карелии. // Фото: Минтранс Карелии