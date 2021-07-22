Пойманных на карельской границе больных ковидом кубинцев выдворят

Двух жителей Острова Свободы, которые попались на границе Карелии и Финляндии, выдворят из России. Так решил Муезерский районный суд, сообщили в региональном Управлении ФССП.

Напомним, кубинцы пытались через Карелию попасть в Финляндию. Их задержали на территории Муезерского района сотрудники пограничной службы.

Нарушителей доставили в Муезерский районный суд, судья ввнес решение об их выдворении из страны. Выяснилось также, что вдобавок оба заражены коронавирусом. Это показал сделанный кубинцам ПЦР-тест.

Так что сначала иностранцев нужно было вылечить. Обоих направили в ГБУЗ Костомукши. Через 10 суток, когда они выздоровели, нарушителей переправили в Петрозаводск, в Центр временного содержания иностранцев. // Фото: fregataero.ru