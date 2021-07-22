Вода озера Лососинное оказалась непригодна для купания

Республиканское Управление Роспотребнадзора снова отобрало пробы из водоемов, рядом с которыми массово отдыхают люди. При исследовании образцов выяснилось, что в озере Лососинном вода далека от нормы, сообщили в ведомстве.

Исследованию подверглись озера Онежское и Лососинное. Первое – около Сайнаволока, второе – в местечке Лососинное. Также специалисты взяли пробы в водоеме около у Каменного карьера на Ключевой.

Вода из озера Лососинного в результате статус пригодной для купания не подтвердила. После иследования на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели стало ясно, что она не соответствует существующим требованиям.

«Информация о неудовлетворительном качестве воды водного объекта доведена до сведения администрации Петрозаводского городского округа и Прионежского муниципального района», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство считает, что местные власти должны принять меры. // Фото: cottage.excursion-karelia.ru