В Пудоже женщина вонзила нож в сожителя, испугалась и вызвала «скорую»

38-летней жительнице Карелии придется отвечать за содеянное в суде. Ее обвинили в совершении преступления против жизни и здоровья, сообщили в региональном СУ СК.

По версии следователей, сожители поссорились. В какой-то момент женщина взяла нож. Как предположили следователи, она «умышленно и со значительной силой» ударила мужчину ножом в живот. Женщина осознала, что сожитель может умереть и вызвала помощь.

Впоследствии эксперты заключили, что причиненное потерпевшему ножевое ранение можно квалифицировать как тяжкий вред здоровью. Следователи завели уголовное дело, собрали доказательства и направили его на рассмотрение по существу. // фото пресс-служба СУ СК по РК