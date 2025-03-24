В Карелии началась вакцинация от клещевого энцефалита

В Пряжинской районной поликлинике началась вакцинация от клещевого энцефалита. Эта мера предосторожности особенно важна, учитывая, что клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи.

Болезнь может иметь серьезные последствия для здоровья.

«Забота о своем здоровье – это важный вклад в ваше благополучие и безопасность близких. Не пренебрегайте возможностью защитить себя от опасного заболевания!»

- предупреждают медики.

Вакцинация будет проводиться в кабинете вакцинопрофилактики с понедельника по пятницу.

Важно отметить, что вакцинация является платной услугой.