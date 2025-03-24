24 марта 2025, 06:45
В Карелии началась вакцинация от клещевого энцефалита
На улице еще лежит снег, а врачи уже агитируют сделать прививки от опасного заболевания
Фото сообщества «ГБУЗ Пряжинская ЦРБ».
В Пряжинской районной поликлинике началась вакцинация от клещевого энцефалита. Эта мера предосторожности особенно важна, учитывая, что клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи.
Болезнь может иметь серьезные последствия для здоровья.
«Забота о своем здоровье – это важный вклад в ваше благополучие и безопасность близких. Не пренебрегайте возможностью защитить себя от опасного заболевания!»
- предупреждают медики.
Вакцинация будет проводиться в кабинете вакцинопрофилактики с понедельника по пятницу.
Важно отметить, что вакцинация является платной услугой.