24 марта 2025, 06:45
Здоровый интерес

В Карелии началась вакцинация от клещевого энцефалита

На улице еще лежит снег, а врачи уже агитируют сделать прививки от опасного заболевания
Медсестра делает укол пациенту.
Фото сообщества «ГБУЗ Пряжинская ЦРБ».

В Пряжинской районной поликлинике началась вакцинация от клещевого энцефалита. Эта мера предосторожности особенно важна, учитывая, что клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи.

Болезнь может иметь серьезные последствия для здоровья.

«Забота о своем здоровье – это важный вклад в ваше благополучие и безопасность близких. Не пренебрегайте возможностью защитить себя от опасного заболевания!»

- предупреждают медики.

Вакцинация будет проводиться в кабинете вакцинопрофилактики с понедельника по пятницу.

Важно отметить, что вакцинация является платной услугой.

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Карелия
Пряжинский район
Поликлиника
вакцинация
клещевой энцефалит
прививка