В программу обучения водителей предложили добавить новые упражнения

В программу подготовки водителей предложили внести восемь новых упражнений. Эксперты центра «Движение без опасности» разработали первый вариант программы для обучения в автошколах водителей категории В, сообщает Autonews. Документ еще предстоит обсудить в Минпросвещения вместе с представителями автошкол.

В частности, кандидатам в водители предлагают освоить парковку в торговом центре, движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево, движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево, габаритный круг. Также предлагается ввести упражнения - движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте, парковку под углом 90 градусов, параллельную парковку и разворот в ограниченном пространстве. Эти упражнения пригодятся лишь при обучении, на экзамене в таком виде их сдавать не придется.

Также в разработанном варианте программы обучения предлагается сократить количество часов теории и практики со 190 и 188 до 146 и 144. Авторы проекта считают, что в автошколы нередко приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий. Если будущему водителю потребуется больше времени на освоение программы, то он сможет взять дополнительные часы.

В программу также предлагают включить культуру вождения и водительскую этику и обучить приемам контроля над эмоциями. Также в автошколах предлагают учить оформлять Европротокол. (фото pixabay.com, Jace)