Новый подрядчик возьмется за реконструкцию библиотеки в Сегеже

Карельским властям в очередной раз не повезло с подрядчиком. Фирма, которая должна была отремонтировать сегежскую библиотеку, не справилась с задачей и контракте с ней пришлось расторгнуть.

В ноябре была объявлена конкурентная процедура по определению подрядчика на работы по реконструкции административного здания библиотеки. По результатам торгов договор заключили с петрозаводской строительной компанией ООО «Стройконтроль» - генподрядчиком группы компаний НОВА, сообщили в региональном Минстрое.

Строителям предстоит устроить наружные инженерные сети, ограждающие и несущие конструкции, кровлю, системы отопления и электроснабжения.

В 2022 году с учетом дополнительных средств выберут подрядчика, который завершит реконструкцию. (фото pixabay.com, Pexels)