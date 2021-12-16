Ребенка, родившегося у питавшейся на помойке женщины, удочерили

Семья удочерила ребенка, которого родила питавшаяся на помойке жительница Медвежьегорска.

Свой первый Новый год малышка встретит с родителями не в Карелии. Семья девочки живет в другом регионе Северо-Запада, сообщает ИА «Республика».

Летом на одной из улиц в Медвежьегорске была замечена беременная женщина, которая искала еду в мусорных контейнерах и ночевала на улице. Жители забили тревогу. К ситуации подключился детский омбудсмен. В итоге женщину нашли, обследовали, она оказалась не совсем здорова. В Петрозаводске она родила недоношенного ребенка и отказалась от него. Это уже третий ребенок у женщины, других также устроили в семьи. Саму женщину направили на лечение. (фото pixabay.com, RitaE)