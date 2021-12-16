Два объекта исключат из федеральной целевой программы развития Карелии

Рост стоимости строительства мешает карельским чиновникам в реализации ФЦП развития региона.

Из федеральной целевой программы развития Карелии до 2023 года предложили исключить строительство моста в Сортавале и вторую очередь спортивного комплекса «Луми» в Петрозаводске, сообщает ТАСС. Причина предлагаемых изменений в ФЦП развития Карелии заключается в увеличении стоимости строительства. В частности, стоимость моста к острову Риеккалансаари выросла и не укладывается в сформированную смету из-за 70-процентного увеличения цен на металл.

В результате два объекта предлагают исключить из программы, а деньги перекинуть на какие-то другие объекты.

«Финансирование исключаемых объектов будет осуществлено в рамках иных программ и национальных проектов», - сообщили в правиельстве изданию. Пока в ФЦП сохраняется строительство нового здания бюро судебно-медицинской экспертизы в Петрозаводске, строительство и реконструкция моста в Сегежском районе и участка дороги в Суоярвском районе. На эти цели направят в 2021 году 40,4 млн рублей и 379 млн рублей соответственно. (фото pixabay.com, BrooklynJohn)