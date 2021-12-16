Госдума хочет узнать мнение регионов о QR-кодах в общественных местах

Проект о внедрении систем QR-кодов в общественных местах снова отправили в субъекты страны для обсуждения. Об этом сегодня в «Телеграме» написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы», - передает RT слова Володина. Он отметил, что нужно сделать все для защиты россиян от ковида и напомнил слова президента о необходимости аккуратных и взвешенных действий, чтобы не допустить опрометчивых решений и не создавать дополнительных проблем людям.

В четверг в Госдуме в первом чтении приняли проект закона о QR-кодах в общественных местах. (фото pixabay.com, akitada31)