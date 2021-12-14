14 декабря 2021, 19:58
Путин выступил против внедрения QR-кодов на транспорте под Новый год
Президент России высказался об идее введения ограничений накануне праздников словами: «Создадим много проблем для людей»
По мнению российского президента, введение QR-кодов на транспорте накануне праздников создаст проблемы для граждан. Такое мнение Владимир Путин высказал в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей»,
- заключил глава государства, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
В понедельник, 13 декабря, Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. (фото pixabay.com, geralt)