Путин выступил против внедрения QR-кодов на транспорте под Новый год

По мнению российского президента, введение QR-кодов на транспорте накануне праздников создаст проблемы для граждан. Такое мнение Владимир Путин высказал в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей»,

- заключил глава государства, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

В понедельник, 13 декабря, Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. (фото pixabay.com, geralt)