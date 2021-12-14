Штаб родительского общественного контроля создали в Карелии

В Карелии появился новый орган контроля. Решение о его создании приняли на общественном совете при министерстве образования и спорта республики. В карельский штаб вошли члены общественного совета при министерстве, участники российского движения школьников, представители Национальной родительской ассоциации и педагогического сообщества.

Как сказано в пресс-релизе министерства, штаб родительского общественного контроля за формированием комфортной образовательной среды призван обеспечить контроль со стороны родительской общественности за модернизацией системы образования.

Решение о создании штабов родительского общественного контроля в регионах было принято на федеральном уровне. Ожидается, что подобные органы родительского контроля появятся в каждом муниципалитете и в каждой школе.

Участники «штаба» также будут следить за капитальным ремонтом школ, который начнется в следующем году, за закупкой оборудования, качеством бесплатного горячего питания в начальной школе.

16 декабря для членов региональных штабов состоится всероссийский родительский форум по вопросу капремонтов. Там определят формат взаимодействия родителей, образовательных учреждений и органов власти. (фото pixabay.com, Wokandapix)