Прокуратура ждет звонков с жалобами на проблемы с лекарствами

16 декабря городская прокуратура проведет горячую линию, сообщили в пресс-центре мэрии.

Ее посвятят вопросам соблюдения требований законодательства при обеспечении страдающих сахарным диабетом россиян медицинскими препаратами и изделиями.

О нарушении прав на территории Петрозаводска горожане могут сообщить с 10 до 12 часов по телефону: 59-32-69. (фото pixabay.com, Pexels)