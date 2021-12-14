14 декабря 2021, 18:40
Прокуратура ждет звонков с жалобами на проблемы с лекарствами
Петрозаводчане смогут сообщить по телефону о нарушениях законодательства при обеспечении медицинскими препаратами и изделиями
16 декабря городская прокуратура проведет горячую линию, сообщили в пресс-центре мэрии.
Ее посвятят вопросам соблюдения требований законодательства при обеспечении страдающих сахарным диабетом россиян медицинскими препаратами и изделиями.
О нарушении прав на территории Петрозаводска горожане могут сообщить с 10 до 12 часов по телефону: 59-32-69. (фото pixabay.com, Pexels)