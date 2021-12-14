Карельского школьника прооперировали на собранные россиянами деньги

Россияне собрали деньги на лечение школьнику из Костомукши, который пошел мыть полы, чтобы заработать на операцию, и которого Минздрав Карелии обещал вылечить бесплатно. Об этом сегодня сообщает издание «64 параллель».

14-летний школьник Дима страдал от деформации коленного сустава. Мама ребенка опасалась, что, пока до них дойдет очередь по квоте в 2022 году, изменения станут необратимыми, она обратилась в фонд «Живой город», чтобы собрать деньги на лечение и сделать операцию в декабре.

За несколько дней неравнодушные россияне перевели около 300 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы 9 декабря ребенку провели операцию в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера.

По словам мамы ребенка, операция, длившаяся два с половиной часа, прошла успешно. По словам врачей, к 15 декабря Дима должен уверенно стоять на ногах, а чуть позже - сделать первые шаги. Если все сложится хорошо, то праздники Дима с мамой встретят дома. Мама ребенка поблагодарила всех, кто откликнулся и поддержал их семью. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)