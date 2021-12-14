Чиновники усилили контроль за уборкой Петрозаводска

Администрация Петрозаводска усилила контроль содержания улично-дорожной сети подрядчиком «ТехРент». Проверки качества уборки проводятся круглосуточно, заявили в пресс-центре мэрии.

Ночью на улицах работало 35 единиц, 26 специализированных машин задействовали днем. Ночью снег вывозили в Октябрьском районе, днем работы продолжились. 14 декабря запланирована уборка валов на Кукковке и Перевалке.

Продолжается оплужка магистралей и подсыпка противогололедными материалами. Автогрейдеры задействованы на Зареке и Древлянке. Около полусотни человек вручную убирают у пешеходных переходов и остановок. Петрозаводчане могут сообщать о плохой уборке в ЕДДС по номеру 051. (фото пресс-центр городской администрации)