Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет процессы старения человека

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе общественного собрания членов Российской академии наук заявила о влиянии коронавируса на организм. По ее словам, заболевание ускоряет старение, сообщает РИА Новости.

По словам Скворцовой, коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению. По ее мнению, на первых этапах изменения являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. По ее словам, требуются новые подходы к формированию восстановительного лечения у переболевших людей.

Ранее о нежелательных процессах из-за коронавируса рассуждал и невролог Эркин Шамсиев. По словам врача, при поражении легких в организме нарушается газообмен, усложняется процесс доставки кислорода к мозгу. Чтобы процесс предотвратить, нужно заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и перестать нервничать. (фото pixabay.com)