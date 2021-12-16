100-тысячному пассажиру аэропорта «Петрозаводск» вручили подарки

16 декабря в воздушной гавани Петрозаводска зарегистрировали 100-тысячного пассажира. Им оказалась Марина Волчкова, которая вместе с мужем Александром вылетала в Калининград, сообщили в пресс-центре Минтранса региона.

Семейную пару с рекордом 2021 года поздравили замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова, и. о. гендиректора аэропорта Михаил Степанов и представители авиакомпании «Северсталь».

В подарок семейной пару передали сертификаты на бесплатное посещение VIP-зала, на бесплатный авиаперелет и сувениры. В 2021 году из Карелии открыто авиасообщение с Москвой, Череповцом, Архангельском, Калининградом, Казанью, Минеральными Водами, Анапой, Сочи и Симферополем. Аэропорт «Петрозаводск» выполнил 585 рейсов и перевез 100 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в прошлые годы.

С нового года рейсы в Сочи возобновят с 4 января, в Мурманск и Калининград с 5 числа. (фото gov.karelia.ru)