«Поморский экспресс» запустят из Москвы в Апатиты на праздники

В новогодние каникулы из Москвы запустят поезд на горнолыжный курорт в Мурманской области. Любители стоять на горных лыжах и сноубордах, а также охотники за северным сиянием по пути в Апатиты сделают остановки в Свири, Петрозаводске, Кеми и Кандалакше. Пассажиры смогут провезти сноуборды, лыжи, палки и другой спортивный инвентарь бесплатно, сообщается в паблике «РЖД».

«Поморский экспресс» № 99/100 отправится 29 декабря, 2, 3, 6 и 7 января в 12:12 с Ленинградского вокзала Москвы и прибудет в Апатиты 30 декабря, 3, 4, 7 и 8 января в 16:30.

Обратно поезд отправляется 30 декабря, 3, 4 и 7 января в 19:40. Экспресс прибудет в столицу 1, 5, 6 и 9 января в 00:02, а также 8 января с прибытием в Москву 9 января в 23:53. (фото vk.com)