Авиарейсы из Петрозаводска в Сочи возобновят с 4 января

Продажа билетов на рейсы из Петрозаводска в Сочи уже началась, перелеты стартуют с 4 января. Улететь на курорт можно будет за минимальную цену, сообщили в правительстве Карелии.

Поскольку авиарейсы субсидируют из регионального и федерального бюджетов, билет стоит всего 3 180 рублей. Перевозчик - авиакомпания «Азимут» она выполняет рейсы на «Сухой Суперджет 100».

С 5 января из Петрозаводска можно будет улететь в Мурманск и Калининград, билеты тоже будут стоить недорого, так как перевозки субсидируют. Рейсы осуществляет компания «РусЛайн». // Фото: источник