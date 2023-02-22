В продажу поступили детские билеты на фестиваль «Воздух Карелии»

Детям в возрасте от 7 до 14 лет для прохода на музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» (6+) понадобится билет. Как рассказали организаторы мероприятия, детский билет будет действовать все три дня, но ребенка обязательно должен сопровождать взрослый. Детский билет на три дня обойдется в 1900 рублей.

Детям помладше, до 7 лет, билет не нужен, они смогут пройти на фестиваль бесплатно, но в сопровождении взрослого.

На входе маленьких слушателей и взрослых с ними зарегистрируют – запишут имена и фамилии, а также контактный телефон сопровождающего.

Организаторы фестиваля рассказали, что доступ ребенка в вип-зону или фан-зону определяется видом билета у сопровождающего. Ребенок «прикрепляется» ко взрослому на все три фестивальных дня. При этом детский билет не распространяется на привилегии билета «Друг фестиваля». Более подробную информацию о билетах можно посмотреть на сайте мероприятия.

Гостями фестиваля станут Гарик Сукачев, «Алиса», «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б», «Наив», Мара, Игорь Растеряев, коллектив Gayazov$ Brother$. Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 16-18 июня на вотчине Талвиукко. // фото предоставлено организаторами фестиваля

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