В Прионежском и Беломорском районах модернизируют почтовые отделения

В целях восполнения дефицита социальной инфраструктуры в сельской местности Карелии продолжается масштабная модернизация почтовых отделений. В настоящий момент работы проходят в поселках Ладва и Летнереченский, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в рамках реконструкции уже завершены строительно-монтажные работы, проводится внутренняя отделка и оборудование помещений. После ремонта жители поселков будут обеспечены полным спектром предоставляемых Почтой России услуг. Кроме того, им будет доступна и дополнительная услуга «Фарма» по доставке аптечных лекарств .

В правительстве дополнили, что работа по модернизации отделений почтовой связи будет продолжена в и следующем году. Фото: gov.karelia.ru