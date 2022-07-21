Для детей из Центров помощи организуют летние слеты

На базе труда и отдыха в деревне Нурмолицы состоялся очередной летний слет для 47 детей из Центров помощи Петрозаводска, Кондопоги и Олонецкого района.

Для ребят составили увлекательную спортивно-оздоровительную и культурную программу. Как отметили в министерстве социальной защиты Карелии, она нацелена на пропаганду здорового образа жизни.

«Отряды совершили увлекательные поездки в Александро-Свирский монастырь, Петрозаводск, где посетили спортивно-развлекательный батутный центр, этнографический центр «Карельская изба». В жаркие дни удалось побывать и на Ладожском побережье»,

- рассказали организаторы. gov.karelia.ru