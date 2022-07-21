Функцию планирования запустили в VK звонках

Новая функция заработала в приложении VK звонки. На платформе видеоконференций можно планировать встречу и заранее приглашать участников, скинув ссылку. В нужное время звонок станет активным, и собеседники смогут присоединиться, говорится в сообщении соцсети.

Функция доступна пользователям приложения на iOS, Android и на десктопе, а также в веб-версии. Для регулярных встреч звонок можно сделать повторяющимся, задать нужный интервал. Также пользователь может добавить описание, установить параметры приватности. Планирование доступно при создании встречи от личных страниц и от сообществ.

Пользователям доступна синхронизация с несколькими календарями — можно выбрать, куда поставить запланированную встречу. Заранее созданные встречи можно найти в разделе запланированных, их можно отредактировать или удалить. (фото unsplash.com, Rodion Kutsaev)