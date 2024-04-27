В праздники троллейбусы будут ходить реже

В Петрозаводске на праздники изменится график движения троллейбусов. «Рогатые» будут ходить по расписанию воскресенья.

«С 28 по 30 апреля, а также 1 мая подвижной состав ПМУП «Городской транспорт» из-за низкого пассажиропотока будет работать в режиме выходного дня (воскресенья)», - предупредили в администрации города.

Ранее наши коллеги с «Ники» узнали, почему горожанам приходится долго ждать троллейбус. // фото «Петрозаводск говорит»