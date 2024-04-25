Троллейбусами в Петрозаводске некому управлять

Жители микрорайона Кукковка продолжают активно жаловаться на общественный транспорт: приходится долго ждать троллейбус. Съемочная группа телекомпании "Ника" решила это проверить и проехаться на троллейбусе №5. Ожидание транспорта длилось около 20 минут. В самом троллейбусе журналисту сообщили, что интервал движения составляет порядка получаса, вечером это ожидание может увеличиваться до 50 минут.

Причин этому несколько: во-первых, на маршруте работает всего четыре машины. И то нерегулярно - утром работают все четыре, днем - три, когда один из экипажей отправляется на обед. А после 20:00 троллейбусов вообще остается всего два.

Почему их так мало? Ведь руководство города и республики говорили о 27 новых троллейбусах, а еще 15 списанных машин отдал Санкт-Петербург (к качеству и состоянию которых также имеются вопросы).

Причина проста: этими троллейбусами просто некому управлять. Водителям предлагают такую зарплату, на которую мало кто соглашается.

Так что жителям Кукковки, а также некоторых других районов остается только одеваться теплее, чтобы не простудиться в ожидании троллейбуса, особенно в вечернее время. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".