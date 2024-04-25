Работнику войсковой части в Карелии не доплатили при увольнении

Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления прав уволенного работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, выяснилось, что сотрудник, трудившийся в войсковой части, дислоцированной на территории нашей республики, при увольнении не получил все положенные выплаты.

После вмешательства госинспекции труда справедливость была восстановлена. Работнику заплатили более 20 тысяч рублей, на которые он мог рассчитывать по закону. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic