Жители села в Карелии решили издать книгу о земляках — участниках войн

Текст: Алина Гапеева

Афганистан, Чечня и спецоперация на Украине – незаживающие раны в сердцах людей. Война перерезала линию жизни, оставила неизгладимый след. А еще боль… Память и боль.

Сбором информации для будущей книги об участниках боевых действий, ветеранах занимаются команда Благотворительного фонда «Время», библиотекарь крошнозерской сельской библиотеки, автор этих строк. По замыслу организаторов, в основу книги войдут истории земляков, рассказы об их подвигах, проявлении человечности в нечеловеческих условиях, о преданности и любви наших героев, прошедших сквозь нелегкие испытания.

Первые шаги к выходу в свет книги уже сделаны. В Крошнозере впервые состоялась встреча, на которой говорили о ребятах, служивших в Афганистане, Чечне, сейчас выполняющих воинский долг в Луганской и Донецкой народных республиках. Встреча получилась яркой и эмоциональной.

Началась она с презентации фильма «Книга памяти. Он не вернулся из боя», рассказывающего о карельских воинах СВО, погибших на Украине (создатели фильма: Театр поэзии «Кредо» — Татьяна Чаплыгина, Инга Гаевская, Андрей Хамбир, при содействии Благотворительного фонда «Время»). Он задал камертон встрече.

К сожалению, в нашей жизни есть события, боль от которых с неумолимым бегом времени не становится меньше. Пожалуй, самыми трагичными из них можно назвать военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан (ДРА), Чеченский военный конфликт и военную спецоперацию на Украине. Мы не будем давать им оценку, мы расскажем о парнях, которые пошли исполнять свой воинский долг. Некоторые уже не вернутся никогда. Это наша боль. Боль и память.

Из Крошнозера в течение почти десяти лет призвали и отправили в Афган несколько юношей, как тогда объясняли, «сопровождать грузы». Один из них, Игорь Бояринов, не вернулся на родину живым. В 1986 году он прибыл домой под условным кодированным обозначением «груз 200». Игорь Бояринов награжден Орденом Красной Звезды (посмертно) и похоронен на родине, в селе Крошнозеро Пряжинского района.

Михаил Иванович Герасимов также проходил срочную службу в Афганистане. Многие крошнозерцы помнят его, очень скромного и доброго человека. Про таких, как он, обычно говорят: «Мухи не обидит». Но на долю крошнозерского юноши выпала опасная служба в горячей точке. Михаила Герасимова в числе других десантников направили в город Гардез. Ребят поселили в палатки, как говорится, в чистом поле. Летом стояла страшная жара, а зимой одолевал жуткий холод.

Ему не раз довелось сопровождать колонны бронетранспортеров с продуктами и боеприпасами. Он вспоминал, что машины двигались медленно из-за сложного местного рельефа. Сидя на броне БТРа, солдаты кожей ощущали на себе прицелы автоматов. Ущелья, перевалы, впадины таили в себе опасность. В них за камнями и скалами прятались душманы. Наши солдаты не раз попадали под вражеский обстрел.

Михаилу повезло. После службы он вернулся домой. В похудевшем и осунувшемся мужчине родители с трудом узнали сына.

Михаил видел смерть, которая косила друзей, воевал, страдал от холода, жары, жажды и все же вернулся домой живым… Но испытания не прошли даром: он умер рано, в 2022-м. Это был единственный сын Зинаиды Филипповны и Ивана Михайловича. Жене Татьяне трудно говорить о смерти мужа — боль утраты еще не утихла.

Рассказ о земляках-афганцах взволновал слушателей, а проникновенное исполнение песен «Кукушка» на стихи воинов-афганцев и «А зори здесь тихие» на стихи поэта Александра Шаганова Олегом Гапеевым, никого не оставив равнодушным, добавило глубоких эмоций без того взволнованной публике.

Не успели затянуться раны афганской войны, как пришла новая беда – Чеченская кампания. От сыновей с волнением ждали писем многие крошнозерские семьи: Таракановы, Арестовы, Беляевы, Лемякины. Слава богу, все парни живы! У них есть свои семьи, работа. Но о войне говорить они не любят и на вопрос: «Как проходила служба?» отвечают кратко, не вдаваясь в подробности: «Нормально нам служилось…»

В зрительном зале присутствовали семьи этих ребят.

«Впервые в Крошнозере прошла такая значимая для нас встреча», «Мы открыто заговорили о Чечне, Афгане, о наших детях. Им многое пришлось пережить», «Огромное спасибо организаторам!» — делились впечатлениями зрители.

«Мы преклоняемся перед этими мужчинами и их родными! Кланяемся тем, кого навеки обняла земля. Войны — наша боль и наша трагедия»,

— тихо, волнуясь, говорили пожилые женщины.

Зрители делились впечатлениями, эмоциями, не скрывая слез.

Своих погибших героев Крошнозеро оплакало, а что будет с их престарелыми родителями, оставшимися без сыновьей поддержки?

Руководитель фонда Наталья Данилова рассказала о проекте «Кнопка жизни» — социальной помощи одиноким пожилым людям. Мы не только должны помнить героев, но и оказывать помощь их родителям.

Сбор информации для книги идет, пока мало сведений об участниках СВО. Это и понятно: одни в горячей точке, другим необходимо время, чтобы прийти в себя. Раны еще слишком глубоки. Авторы будущей книги надеются, что истории крошнозерских парней, которым пришлось пройти сквозь пепел, дым и боль утрат, найдут свое место на страницах будущей книги, издание которой запланировано на 2025 год. Надо жить с этими памятью и болью. // Фото: Наталья Данилова, Алина Гапеева