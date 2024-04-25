25 апреля 2024, 18:03
Опубликована полная программа празднования Дня Победы в Петрозаводске
Жителей карельской столицы ждут показательные выступления, легкоатлетическая эстафета, интерактивные проекты, патриотические акции и многое другое 9 мая
Мэрия Петрозаводска опубликовала полную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе в 2024 году (0+).
Горожан и гостей карельской столицы 9 мая ждет обширная программа. Центром праздника станет площадь Кирова. Там будут транслировать парад Победы в Москве, а в 11:00 свой парад пройдет и в карельской столице.
Будут работать и другие площадки праздника - горожане смогут поучаствовать во многих мероприятиях. Полная программа представлена ниже. // Фото «Петрозаводск говорит»