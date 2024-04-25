В Карелии растут объемы производства сырого молока

По инициативе Артура Парфенчикова в 2023 году проведены ремонтно-восстановительные работы животноводческих комплексов на базе государственных предприятий АО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега». В том числе благодаря этому производство сырого молока в 2023 году выросло на 4% по сравнению с предыдущим. Глава Карелии, выступая с итоговым отчетом в Законодательном Собрании региона, поручил увеличить производство молока.

Основную долю молока в Карелии, порядка 70%, производят в сельхозорганизациях госсектора. Прирост этого показателя отмечен во всех государственных молочных хозяйствах.

Лидирующие позиции по надоям молока на одну фуражную корову удерживают АО «Племсовхоз «Мегрега» - более 9 300 кг и АО «Племенное хозяйство «Ильинское» - более 8 550 кг. В среднем, в сельскохозяйственных организациях республики на одну фуражную корову производится 7 541 кг молока.

Хозяйствами всех категорий республики в 2023 году было произведено 63,4 тыс. тонн молока. Рост составил 4% по сравнению с 2022 годом. Это стало возможным благодаря мерам, предпринимаемым Правительством Карелии.

- Государственными организациями объем производства молока за последние 5 лет увеличен почти в 1,6 раза до 44 тысяч 300 тонн. Это еще раз подтверждает правильность выбранного приоритета по развитию сектора молочного животноводства. В последующие годы планируем увеличить производство, как за счет строительства новых ферм, так и за счет повышения продуктивности скота,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

В 2023 году восстановлено здание животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада коров в селе Видлица Олонецкого района и введено в эксплуатацию здание телятника на 164 скотоместа в городе Олонце. Стоимость затрат предприятий на реализацию проектов составила порядка 200 млн. рублей.

Важным событием 2023 года является начало строительства АО «Совхоз «Ведлозерский» первой в республике роботизированной молочной фермы на 1200 голов дойного стада коров. Общая сметная стоимость строительства объекта составит порядка 2,5 млрд. рублей. В рамках проекта будет построено 19 основных зданий, в том числе коровники, родильно-сухостойное отделение, телятники, убойные площадки, крематор и другие производственные сооружения. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В планах - строительство фермы по производству молока на полторы тысячи фуражных коров в Ильинском сельском поселении, строительство нового животноводческого комплекса на 800 голов дойного стада на базе племсовхоза «Мегрега». // Фото: gov.karelia.ru