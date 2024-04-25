Движение через железнодорожный переезд в Петрозаводске ограничат

В Петрозаводске в ночь с 26 на 27 апреля будет производиться ремонт железнодорожного переезда на Пряжинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Для обеспечения безопасности движения с 19 часов 26 апреля до 2 часов 27 апреля на переезде будет организовано реверсивное движение транспорта. Автомобили будут пропускаться поочередно с двух сторон по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото «Петрозаводск говорит»