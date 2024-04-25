Петрозаводчан приглашают присоединиться к уборке улиц

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие во всероссийском субботнике. Он пройдет 27 апреля, приводить в порядок будут разные районы города, сообщили в мэрии.

Вот список территорий, где пройдет субботник:

Инициативные группы планируют также убраться в сквере Юности и на территории около дома №2 по Закаменскому переулку.

Во время уборки все желающие смогут проголосовать за городские объекты, которые благоустроят в следующем году. Это помогут сделать волонтеры, которые будут дежурить во время субботника. // фото: freepik.com