В праздничные дни в Карелии выявили почти сто нетрезвых водителей

За время новогодних каникул сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия «Карелия без ДТП» выявили на дорогах республики 94 нарушения нетрезвыми водителями, 35 из них в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Среди нарушителей 11 человек, среди которых одна женщина, понесут уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего за праздники среди нетрезвых водителей оказалось 8 женщин.

19 водителей с признаками опьянения отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В соответствии с законом, они были отстранены от управления, а материалы переданы в суд для принятия решения (статья 12.26 ч. 1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет).

Нетрезвые водители стали виновниками двух ДТП на дорогах республики.

4 января в Медвежьегорском районе 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем КИА Церато. В результате аварии пострадал водитель ВАЗа.

9 января в Петрозаводске 49-летний нетрезвый водитель автомобиля Ниссан Мурано, совершил столкновение с автомобилем КИА Спортэдж. Пострадал 38-летний водитель КИА и его 38-летняя пассажирка.

По всем ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Водителей в Карелии продолжат проверять на трезвость.

Госавтоинспекция республики призывает водителей садиться за руль трезвыми. А всем гражданам напоминает, что в случае, если вы заметили, что автомобилем управляет пьяный водитель, незамедлительно сообщайте об этом в полицию. По телефонам 102 или 112 сообщите о месте нахождения нарушителя и сведения об автомобиле. Эта информация позволит быстрее пресечь данное нарушение и избежать трагедии на дороге. (Фото: www.mvestnik.ru)