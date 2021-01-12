Приставы открыли горячую линию для жалоб «двойников» должников

В Карелии заработала горячая линия для «двойников» должников. Ошибки и спорные ситуации при взыскании долгов могут возникать из-за совпадения персональных данных нескольких граждан.

Приставы предлагают звонить на горячую линию людям, у которых незаконно списали деньги по чужому исполнительному документу из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения. В службе судебных приставов готовы предоставить юридическую консультацию и разъяснить дальнейшие действия.

Телефон горячей линии (8142) 76-00-73, звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00 (с 13 до 13:45, четверг с 12 до 12:45 обед). (фото tulapressa.ru)