12 января 2021, 12:44
«Когда люди стали брать нашу газету в баню, мы поняли, что это успех»
Журналист Юрий Шлейкин рассказал об истории первой независимой газеты Петрозаводска
Первый номер еженедельника «Петрозаводск» увидел свет 11 января 1991 года — ровно 30 лет назад. Первый руководитель издания Юрий Шлейкин рассказал, как это было — и почему газета стала такой популярной.
11 января 2021 года первый номер издания передали на хранение в Национальный музей РК. В 2018 году газета «Петрозаводск» перестала выходить в бумажном виде.
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