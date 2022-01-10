В правительстве Карелии заявили о ликвидации аварии в поселке Ласанен

Аварию, из-за которой жители поселка Ласанен на несколько дней остались без воды, ликвидировали. Об этом накануне вечером сообщили в официальном паблике властей Лахденпохского района.

«В поселке Ласанен Лахденпохского района устранили аварию, оставившую местных жителей без воды. Специалисты заменили насосное оборудование, проблема решится в течение часа», - прокомментировали в власти. Также сообщалось, что пожарный автомобиль продолжит обеспечивать сельчан водой.

Между тем в комментариях местные жители сообщили, что проблема с водой все еще сохраняется.

«Время 21:33, а в доме №4 водой даже не пахнет».

Также жители сообщили, что в пожарной машине – техническая вода, а не питьевая, и посоветовали водоканалу приобрести водовозку. (фото vk.com)